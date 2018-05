Contra la violència de gènere

Només dir que igualtat, justicia, és el que ens fa més grans. Dones i homes, som tots iguals. No volem més violència, no volem assassinats, volem que això no passe més, totes i tots tindríem que concienciar-nos en el el que ha passat. Per a que no passe mai més. Voldríem un món sense violacions, violència, agressivitat i acosos, un món d´igualtat, un món, on les dones tingueren llibertats. Per ser dona no tenim menys drets, podem viure igual, podem ser iguals. No a la violència de gènere! Lucía Penalba de los Santos. València.