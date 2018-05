Pérdida de derechos fundamentales

En los últimos meses estamos viendo cómo niños que sufren la enfermedad del autismo están siendo desalojados de sus centros escolares por considerar que no pueden ir a determinados centros escolares. Las personas que están desalojando a estos niños de estos centros no son conscientes del daño que sufren sus familiares al recibir esta noticia, pero lo peor de todo es que estos casos se deriven a los juzgados para poder determinar si el niño en cuestion puede o no puede ir al colegio. Estamos perdiendo derechos fundamentales recogidos en la Constitución y estamos creando una sociedad inculta y poco ética sobre el tipo de enfermedad de la que estamos hablando. Marcos Ama Santamaría. Ontinyent.