La eterna lucha

Estamos casi llegando a final de curso, lo que quiere decir que ya queda menos para verano y ya empieza a hacer calor. La vestimenta en esta época del año en los colegios es un tema muy complicado desde hace tiempo. Estamos obligados a vestir de determinada forma, porque si no lo hacemos, entonces no estamos respetando las «normas». No podemos llevar pantalones cortos, faldas y cuidado con enseñar el ombligo o llevar tirantes. La verdad es que son unas reglas sin sentido. Está claro que no podemos ir de cualquier forma a clase y debemos ir de manera correcta, pero todo dentro de unos límites, porque con la calor que hace en una clase, la gente que hay, el estrés dependiendo del curso en el que estemos y su exigencia, es una mala combinación.

No veo justo tener que llevar unos pantalones largos en pleno verano y en las condiciones que he mencionado antes. Creo que se le debería dar más importancia a otras cosas que lo requieren y no ser extremadamente estrictos con el tema de la vestimenta, solo en su justa medida. Mar Albir. València.