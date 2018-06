El otro día casi me atropellan en el cruce de las calles 406, Barranc de Serra y 419 de la Cañada (Paterna), un descerebrado derrapando desde la calle 406 al Barranc casi se me lleva por delante. En este punto, hace años ya, atropellaron y mataron a una muchacha y se pensó en hacer una rotonda, pero el tiempo y el cambio de gobierno en el ayuntamiento han olvidado dicha muerte; solamente la recuerdan un par de ramos de plástico en un poste de electricidad.

Es curioso que al final de la calle 1 y seguramente porque algún vecino entraba por dirección prohibida por no dar la vuelta a la manzana, se han apresurado a poner diez palitos verdes y pintar el suelo a rayas muy monas para que esto no suceda, mientras que la rotonda antes citada no solo no se haya hecho sino que los pasos de peatones estén casi borrados porque a fin de cuentas quizá piensen que no vale la pena pues ya casi nadie se acuerda de la muchacha atropellada. Póngase las pilas quien le corresponda señores del ayuntamiento, es una zona de mucho paso de vehículos y niños que van al polideportivo, no quiero mas muertes que se pueden evitar.