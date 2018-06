Adolescencia y juventud ¿mejores épocas de la vida?

Si preguntamos a los adultos cuál es la mejor época de la vida, la mayoría nos dirán que la adolescencia y la juventud, ¿pero es esto cierto? Tenemos un sistema educativo que en primaria y secundaria te enseña a que tienes que memorizar algo que puedes olvidar después del examen, pero en cuanto llegas a bachiller esto cambia.

En primero y segundo de bachiller solo vas a escuchar que tienes que estudiar para la selectividad, debido a que si no llegas a la nota de la carrera que quieres, aunque sea por unas décimas, vas a tener que pagar más de 10.000€ para ir a una universidad privada o cambiar la idea que tenías por otra opción que tu nota te permita.

Desde estos curso hasta el final de la universidad, los alumnos estamos sometidos a mucha presión. Muchos alumnos se desmotivan o se sienten inútiles por culpa de ésta, pero parece que nuestros padres no entienden esto. Ellos piensan que nuestra vida se resume en vacaciones y fiesta, pero la realidad es que tras dos meses y medio de vacaciones llegan nueve meses en los que vas a tener que esforzarte mucho y en los que, algunas veces, vas a tener que olvidarte de la vida social porque el estudio no te va a dejar tiempo para ésta.

La educación es una de las cosas más importantes, por lo que deberíamos encontrar un sistema educativo más eficiente y que animara a los alumnos, ya que una mala educación puede acabar en otros problemas. Marta Gisbert. València.