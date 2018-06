El valor de las cartas de los lectores

Desde hace varios años soy un fiel seguidor de esta sección. Me encanta entrar y leer las inquietudes de gente anónima, ansiosa por tener voz en un medio como este, que quiere plasmar sus ideas u opiniones compartiéndolas con los demás. Me parece una herramienta muy valiosa, ya que confiere a la gente de a pie una oportunidad excepcional para llegar a las masas con un mensaje personal; además de suponer un foro de donde se extraen informaciones muy relevantes desde una perspectiva lineal, no jerarquizada: de lector a lector.

Hasta hace poco solo entraba para leer; pero hace unos meses me estoy motivando a escribir. Al fin y al cabo todos tenemos algo que contar. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión ver mis cartas publicadas. Solo me queda dar las gracias a este diario por darle tanta importancia a esta sección y mantenerla actualizada. Al final son sus lectores quienes distinguen al diario. Iván Manzana. Betxí.