No somos una nota

Cuando empezamos bachiller, empezamos a tomarnos las cosas en serio, empiezas a estudiar de verdad, y te preguntas qué vas a hacer con tu futuro, si vas a la universidad o algún modulo, incluso a calcular tu media académica y te das cuenta de que es posible que no te llegue la nota para la carrera. A estas alturas no se debería contar la nota que has sacado en bachiller o en selectivo, no, debería medirse la capacidad de esa persona para el trabajo que desea. Estamos en el siglo XXI y hemos avanzado no solo tecnológicamente sino también intelectualmente y muchos de nosotros tenemos capacidades que cualquiera podría tener. Yo, por ejemplo soy buena en algo, lo sé, pero si no consigo la nota que necesito para entrar en esa carrera, ¿como se lo enseñaré al mundo?

¿Qué pasa si yo no soy buena estudiante?¿Viviré bajo de un puente por sacar malas notas? Seguro que alguna vez te lo han dicho, tienen toda la razón y puede que te tengas que preocupar, porque aunque sepas hacer muchas cosas y tengas dones que no todos pueden tener, tú tendrás que clavar los codos en la mesa hasta sacar un 9 mínimo de nota y entrar en la carrera que te llegue con esa calificación, no importa que te deprimas o te estreses, parece que nada es suficiente para darnos un respiro. Natalia Ferri. València.