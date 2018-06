Tu vida vale menos que una pistola

Hace unas semanas el rapero estadounidense «Childish Gambino» sacó a la luz su tema «This is America», que en una semana ha alcanzado las 97 millones de reproducciones en youtube, y ascendiendo.Este tema hace una crítica a la facilidad de la obtención de armas en Estados Unidos, pero desde un punto de vista diferente a otros cantantes que ya han escrito sobre este tema, como Rihanna y el rapero Kendrick Lamar. A diferencia de éstos, Childish Gambino expresa que la culpa la tiene los ciudadanos de a pie en vez de los dirigentes que proponen y aprueban estas leyes.

A mi parecer, Childish tiene un parte de razón, porque los ciudadanos no se oponen a las leyes a favor de las armas y lo que hacen para parar esto no es de gran ayuda. Tampoco hay que olvidar la llegada al poder del actual presidente Donald Trump, un partidario de las organizaciones pro-armas y que con sus comentarios y acciones está fomentando la posesión de armas, por ejemplo cuando dijo que en cada colegio debería haber, por lo menos, un profesor armado. Ismael Martí. València.