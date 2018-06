La gota malaia del procés

Realment no era malaia , era xinesa la gota què s'utilitzava en les tortures per a aconseguir informació i els propòsits de qui lafeia servir. Només requeria paciència, qualitat què definix el caràcter del món asiàtic . Una gota és inofensiva , agradable inclús i no crea alarma . Però una altra gota i una altra i una altra , començaven a crear un problema i acabaven perforant el crani i matant al torturat . El procés (conjunt d'operacions a què se sotmet una cosa per a elaborar-la o transformar-la) és això mateix. Una gota , una altra gota i moltes més gotes .

El meló ja s'ha obert i pareix què no tindrà marxa arrere. Com a mínim res serà ja igual . No donaré o llevaré raons. Només donaré la meua visió de la situació. La malaptesa i la falta de política han fet què estiguem en esta situació.

El poc interés per seduir, el desafiament constant, més passional què racional, han alimentat l´enfrontament. Enfrontament què ha anat calant en la societat, no sols en la catalana si no també en l'espanyola.

Este enfrontament ha produït un augment del nacionalisme espanyol en tots els territoris, però també han augmentat els nacionalismes en els territoris identitaris. Què ningú ho dubte, hi ha més espanyolisme i més nacionalismes. I en molts territoris hi ha més independentisme. Hi ha qui considera açò una fractura social i hi ha qui té una visió de pluralitat , de reconéixer els distints. Si més no ens enfrontem a un futur difícil, incert, complicat, apassionant, en definitiva, un futur com tots, per a viure´l. Este haurà de ser generós, comprensiu, incloent, divers, femení. El procés ha mort. Visca el procés. Gota a gota.