El professor Pérez Casado –de feliç memòria com alcalde democràtic de València-, en una de les habituals cròniques d'actualitat de Levante –ara del 02.06.18- ens avisa de què ha arribat l'hora de la dignitat -...i de la veritat, afegim alguns-, amb el defenestrament de Rajoy, «traspasado el límite de la decencia...» diu. Doncs «... llegó la hora de barrer la basura acumulada...» Encara que això no és tot, ja que cal recuperar «...el espacio de paz, libertad, seguridad y prosperidad...».

Perquè a la corrupció descarada i generalitzada que ha podrit al PP –i buidat les arques públiques-, s'afegeix la crispació que ha generat en les forces polítiques, la decepció i perplexitat de la ciutadania envers la -ja de per sí fràgil- democràcia i un pèssim record per la immoralitat amb què els «populars» –amb Rajoy al capdavant- es comportaren per assaltar la Moncloa, denigrant i calumniant a Zapatero i mantenint el «to» agressiu, antidemocràtic i tardofranquista en la legislatura i mitja que ens han (des)governat. Així doncs benvingut el canvi, tot i la incertesa que genera.