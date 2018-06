Y le llaman honorable

Mal comienzo el de Quim Torra para Cataluña y para todos los catalanes. Ya no ha jurado por la Constitución ni por el Rey, por lo que pienso que ya ha entrado en deshonra y contra la ley. El pueblo catalán en mi opinión no necesita como presidente de la Generalidad a un lunático y enfrentador al Estado soberano español. Está en frente de los partidos constitucionalistas, en frente a todos los españoles que están por su Nación, por su Rey, por su bandera nacional y con respeto a la democracia y al partido que esté en el poder, pero siempre bajo los auspicios de la Constitución y las leyes. Situaciones en las que observo que la justicia belga, a traves de fiscalía y jueces,se salta y emplea artilugios falsos para no tramitar la extradicción de los fugados independentistas y ante un abogado que defendió a los que mataban con un tiro en la nuca y que para mí no tiene ningún prestigio. Creo que va a pasar algo grave en Cataluña, con los Comités de defensa de una República inexistente, con los Mossos que quiere Torra y con las soflamas y diatribas de este nuevo iluminado, marioneta fantoche de un expresidiario, que lo fue en Alemania, el de un Puigdemont acabado y que no quiere reconocer su inútil persistencia en su utópica República.