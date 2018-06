Gracias al Hospital Clínico

Quiero agradecer de corazón la organización general del Hospital Clínico. Me han tratado tres veces exquisitamente, de un primer ataque al corazón y dos infartos. Estoy bien gracias a todos, gracias por el trato tan excelente que recibimos todos por parte de los médicos, enfermeros/as y todo el personal que hacen un trabajo tan bueno que nos llena de orgullo a los valencianos, por tener uno de los mejores hospitales de España.

Sin embargo, por circunstancias de la vida, a mis casi 89 años, he tenido la desgracia de caer enfermo y mi familia, que tampoco está bien, me ha tenido que ingresar en una residencia para que puedan cuidarme. En la misma pago toda la pensión que tengo y, además, todos los meses un pago aparte de unos 500 euros, y eso habiendo trabajado hasta la jubilación, por lo que el resultado es que con mi «capitalito» en 2 o 3 años me arruinan por completo, mientras que esas personas que hemos puesto en el gobierno, década tras década, acaban con los bolsillos a reventar (excepto el señor don Adolfo Suárez). Y eso tras la nueva lucha por el poder a través de una moción de censura que dará más de lo mismo, que no va a cambiar nada hasta que al pueblo entero se les hinchen las narices y acaben para siempre con estos seres sin conciencia que nos han colocado en el tercer puesto de la corrupción mundial y que, al mismo tiempo, nos han convertido en la burla de todo el planeta, teniendo en cuenta que un día fuimos grandes y hoy, por culpa de cuatro, somos unos «trastos».