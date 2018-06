De mala gestió, a estafa

Amb l´arxiu de la investigació dels gestors de Caja Madrid en les preferents, al no considerar acreditat que s´emeteren per a «enganyar als inversors de forma global», la justícia novament exonera de possibles responsabilitats als càrrecs institucionals de la CNVM, BdE i Govern, per activa o per passiva. Del que s´ha dit en el Parlament en la Comissió d´Investigació sobre la crisi financera del Parlament, queda acreditat que van deixar a usuaris i ciutadans en total indefensió, així com l´endeutament del país.

El esclat de la bambolla immobiliària i la crisi financera internacional va demostrar la mala governança i els riscos assumits pels gestors financers, que van arribar en 2008 a tindre que pagar interessos de prop de 10 punts més de l´Euribor. Els greus problemes financers, i la deterioració del patrimoni bancari: terrenys, construccions, inversions, etc., abocaven a moltes entitats a una inviabilitat i insolvència. Interessos privats, negocis i inversions d´alguns gestors, van propiciar una fugida cap endavant, engiponant en 2009 una gran estafa piramidal, mitjançant la col·locació a xicotets inversors i clients de productes com les preferents, que de no haver-la aturat hauria portat a la fallida de tot un país.