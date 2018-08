Placer dañino

Los jóvenes de la actualidad, también conocidos como millennials, son propensos al consumo de sustancias psicotrópicas, tal que el dispendio de estas parece casi una obligación impuesta por la sociedad. Prácticamente todos los chavales de hoy en día, han consumido alguna sustancia de estas características, la mayoría en busca de placer o nuevas experiencias, o eso creen ellos... Casi el 100% de estos jóvenes han vivido en un entorno pacífico, pero se han visto impulsados a estas drogas mediante una presión social. No será la primera vez que escuchamos frases de los jóvenes como: «¿Pedro no bebe alcohol de fiesta? Que tío más raro?» o «Fuma y verás cómo te relacionas y te ríes más». Este tipo de frases son las que conllevan a que los millennials compren y consuman estas sustancias.

El nombre de «sustancias psicotrópicas» proviene del griego psyche, «mente», y tropein, «tornar». Quiere decir que las drogas afectan directamente a nuestro sistema nervioso, lo que puede desembocar en problemas psicológicos o incluso motrices. Yo soy un millennial y caí en este algoritmo, pero salí de él cuando me dí cuenta de que no estaba consumiendo por gusto propio, ni por búsqueda de placer, ni tratando de hallar cosas nuevas, sino que consumía para aparentar algo que no era mi persona y dentro de mi pedagogía siempre me han inculcado el peligro de las mismas. La sociedad no debería influir en la forma de actuar de los jóvenes y mucho menos incitar a cosas que pueden ser peligrosas para nosotros mismos.