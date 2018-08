Mujeres y fallas

El Levante-EMV del pasado 3 de agosto traía en primera plana una noticia importante: El 63% de las mujeres representadas en las fallas están «hipersexualizadas», Gracias por la noticia, porque yo, en mis setenta y un años de vida no lo había observado. Todavía no lo he comentado con mis amigos y conocidos, pero sospecho que ellos tampoco se habían dado cuenta. Gracias y enhorabuena a los autores de este análisis desde una perspectiva de género por aportarnos este dato tan interesante. Gracias y enhorabuena al Levante por presentárnoslo con la amplitud tipográfica que merece. Juan Vte. Mateu Coll. València.