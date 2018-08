Seamos reales

Me vuelvo a armar de valor para defender lo que yo pienso. Últimamente la frase de «Nosotras parimos, nosotras decidimos», me persigue, me parece terrorífica, ¿desde cuando una persona tiene potestad para matar a alguien?. El otro día mantuve una conversación con un chico de clase sobre el tema del aborto y me pregunto que si era cristiana, porque yo no estaba a favor, y yo armándome de valor, porque sabía las consecuencias que eso podría llevarme, dije que sí y me dijo "normal que seas provida, todos los cristianos sois conservadores", y pensé y dije ¿eso qué tiene que ver? si soy conservadora pensaría que matar estaría bien, como los nazis, que mataban porque pensaban que la raza aria era única y que los demás no eran personas, me contestó que no era lo mismo, pero ¿cómo que no?, al fin y al cabo estás quitando la vida a alguien al que no quieres, por estética o porque no quieres tenerle presente. Belén Parra González. València.