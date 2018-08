¿Es un simple deporte?

No entiendo por qué el fútbol es algo tan importante para la mayoría de españoles, y creo que incluso algunos de sus seguidores tampoco podrían explicar su importancia. El problema es que, al conseguir tanta popular, este deporte puede ser un arma peligrosa con la que controlar las masas. Cuando hay un partido importante, mucha gente para sus vidas para «apoyar a España», pero yo no ví ese apoyo cuando Carolina Marín consiguió su victoria más reciente. ¿Ella no es de España? Tenemos mucha gente admirable y muchas cosas de las que preocuparnos, pero cuando hay un partido parece que todo eso se esfume en la cabeza de aquellos que no ven más allá de la telepantalla. Rebeca Puente València.