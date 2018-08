Pablo Casado

No extraña que el asunto del dichoso máster tenga fundamento. ¿Cómo puede realizar un máster, aunque sea de «mantero», alguien que no se entera de lo que todo el mundo conoce? Por ejemplo el apartado de las Leyes Penitenciarias referente al traslado de presos, de ETA ó comunes. Otra «perla» ( y van € ) en lo referente a sus comentarios sobre Pedro Sanchez en los que, según él, éste ha prometido papeles para todos los migrantes (millones, dice), además de un estado de bienestar sostenible. Y pretende que nos lo «traguemos». Pero si estas prácticas «peperas» están mas acabadas que Machin. Que alguien lo ponga al corriente. No acaba ahí la cosa. Ha pretendido instrumentalizar a las víctimas del terrorismo, quienes han salido al paso con el consiguiente "revolcón televisivo" Sus asesores se están cubriendo de gloria.