Leo los periódicos, veo las noticias y no entiendo nada. Las mujeres siguen siendo maltratadas y asesinadas por sus ex parejas por un no se porque, o eres mía o de ninguno. Los pensionistas tienen que salir a la calle para conseguir que suceda lo que no podía ser y que sí ha sido: les han subido algo las pensiones, las cuales ya eran indignantes desde un primer momento y tampoco han cambiado mucho. Los políticos mienten, roban e incluso se saltan las leyes cuando se supone que son los primeros que deberían siempre cumplirlas, ya que también son ellos los que ayudan a establecerlas. Los jueces son acosados por sus decisiones (acertadas o no) aunque están capacitados para dictar sentencia. Van a endurecer la ley del alcohol, creyendo que pueden hacer que de esa forma los jóvenes no beban, lo cual si sigue siendo igual de fácil consumirlo que comprarlo siendo menor todo seguirá igual.