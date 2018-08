En la UE, España es plata en abandono escolar

En una sociedad llena de clases sociales, los que peor base educativa suelen tener son los adolescentes de barrios marginales o pobres.Se ven condenados a la ignorancia y a peores puestos por no estar formados, por no decir que son más influenciables, de ahí a que otros los lleven por mal camino.

En España la tasa de abandono escolar es un 80% superior al resto de la UE, ¿Qué futuro les espera a esos jóvenes? Sin eduación, no conocen las leyes morales ni saben ser autosuficientes y útiles el día de mañana. Si se dice que el futuro son los jóvenes, centrémonos en ellos que son los que en un futuro llevarán el país. Una educación igualitaria para todos y una atención individual hará que por lo menos no seamos los paletos de Europa.