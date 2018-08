Cultura de usar y tirar versus basura casi cero

Últimamente se habla mucho de qué podemos hacer para mejorar la salud de nuestro planeta, para ello tenemos que pensar qué acciones diarias podemos hacer para reducir nuestro impacto negativo. El hecho de que generemos basura es una señal de que estamos usando erróneamente nuestros recursos. Reduciendo nuestros residuos, reduciremos el gasto y será beneficioso para nuestro bolsillo.

Un ciudadano en España produce una media de 1,3 kilos de basura al día, esto es una barbaridad, y si además hacemos los cálculos de todas las personas que habitamos en la Tierra las cifras son astronómicas.

Aquí pongo 5 cosas que yo hago para reducir mi huella en el planeta:

1) ¿A dónde va toda la basura que he generado? Y lo mejor ¿qué puedo hacer para evitarlo? Aplico la regla de las 4R: Rechazar los productos que realmente no necesito, como los objetos de un solo uso, las facturas en papel (las pido de forma electrónica), publicidad en papel (si me interesa le hago foto con el móvil). Reducir lo que sí necesito al mínimo y me quedo con aquello que me hace realmente feliz (también sirve para mobiliario y ropa), se trata de hacer que nuestro día a día sea mucho más práctico y sostenible. Reutilizar usando múltiples veces algo cuando es posible (como bolsas de tela, tarros y botellas. Y reciclar cuando ya no me es útil.

2) En el 2002 dejé de comer animales y en el 2015 decidí vivir de forma vegana (por respeto hacia los animales y por el impacto ambiental que la ganadería intensiva hace, ya que es horrorosamente destructiva. Porque ya se sabe, ser consciente de la alimentación, cambiaría el mundo.

3) Utilizo mi bicicleta como medio de transporte y / o transportes públicos, así se contamina lo mínimo posible.

4) Este año he empezado a usar (y ya lo hacían nuestros abuelos) un pañuelo de tela para las segregaciones nasales, así evito usar pañuelos de papel de usar y tirar. También llevo conmigo siempre una bolsa de tela, por las compras que puedan surgir. Y para cuando me voy a comer al aire libre siempre llevo mi pack de cantimplora, vaso, plato, cubiertos reutilizables, ah, y servilleta de tela.

5) Utilizo la copa menstrual, para no usar más compresas ni tampones.

Y lo más importante, regalar experiencias, no cosas materiales. Porque las cosas más importantes, no son cosas. Así que ya sabes, si quieres empezar a ser parte del cambio, toma conciencia y actúa en consecuencia.».