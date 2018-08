Agradecimiento al hospital La Fe

He sido operado del corazón por el equipo de Cirugía Cardiovascular de la Dra. Dña. Lucia Doñate Bertolín. No tendré suficientes días en mi vida para poder agradecerles a este magnífico equipo de cirujanos y médicos que me hayan devuelto la vida. Aprovecho para hacer extensivo mi agradecimiento a todos los enfermeros/as, auxiliares de enfermería, celadores y fisioterapeutas etc.de la cuarta planta, edificio G de Cardiología; yo estaba en la habitación 418. Son ustedes maravillosos. Muchísimas gracias por todo.