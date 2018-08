En la notícia de Levante-EMV sobre una estreta finestra gòtica del Micalet s'afirma que els mestres d'obra del segle XIV la van dissenyar perquè, cada 15 d'agost en produir-se un alineament solar, els raigs del sol entraren per aquesta finestra com un homenatge a la Verge en

la festa de l'Assumció.

Sabem que l'emperador Maurici en el segle VI és qui va instaurar la festa en aquest dia, quan es continuaven regint per l'inexacte calendari julià que produïa un desfasament amb l'any tropical. Què no va ser fins a la instauració del calendari gregorià en el segle XVI quan es va corregir el desfasament de 10 dies que es tenia, prenent com a referència el primer Concili de Nicea segle IV, passant del dijous 4 d'octubre al divendres 15 d'octubre de 1582. És a dir, quan es va fer la finestra ja hi havia un desfasament d'aproximadament 7 o 9 dies, segons siga la referència del Concili o de la instauració de la festa, amb la qual cosa un 15 d'agost de llavors hui seria el 22 o 24.Un es pregunta: Com sabien els mestres d'obra l'existència d'eixe desfasament o és pura casualitat? Qui ho sàpia que resolga l'enigma.