Carta de vecinos de san isidro de valència

En el artículo del sábado ·Vecinos de San Isidro€» no se especificó que la zona a la que se hacía referencia era la comprendida al tramo del Bulevar Sur del Barrio de San Isidro. Por otra parte, se comenta la futura colocación de 3.000 ejemplares en la ciudad durante 2018 y 2019 (plan estrella). Es una iniciativa prometedora y muy interesante, pero si siguen cuidado de igual manera los que se planten de nuevo como los que estaban y ya no están (se dejan secar y no se limpian la maleza), creo que es tirar el dinero.

En resumen: no se hace caso a los ciudadanos que denuncian anomalías desde mayo de 2016, se dejan morir 60 árboles de los que rodean el parking de la zona nueva del, se abandona la limpieza de la maleza que crece en los huecos destinados a ellos durante años, y, eso sí, se nos promete para el último trimestre del año la inversión de 2,1 millones de euros. Si hacemos cuentas, en el último trimestre 2018 hay un presupuesto de 2,1m de euros, si se plantaran todos en ese trimestre con ese presupuesto, cada árbol tendría un coste de 700 euros!!!