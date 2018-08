Agradecimiento a la Sanidad Pública

Desde estas páginas, deseaba agradecer a la Sanidad Pública y en especial al Hospital Peset Aleixandre el servicio que presta a los ciudadanos, un servicio comprometido prestado por sus integrantes a pesar de las carencias presupuestarias que padece.

He tenido una experiencia excepcional este mes de agosto y a pesar del periodo estival, he de manifestar mi reconocimiento y gratitud a todo el personal implicado. No dejemos que se ponga en peligro su carácter Público y Universal.

Hace unos pocos meses y para tratar de determinar el origen de unos síntomas de movilidad, acudo a la consulta de la médico de cabecera Dra. Nuria Vallés del Centro de Salud de Ruzafa, que me remitió a la consulta del Neurólogo, siendo citado en pocas semanas. El Dr. Ignacio Debón, prescribió unas pruebas que pusieron de manifiesto unas protusiones en las vértebras cervicales C5-C6, que oprimían la Médula. Remitiendo el historial al servicio de traumatología, además de contactar telefónicamente con ellos.

En dos o tres días, el Dr. Diego Valverde, me citó a su consulta, recomendando la urgencia de una intervención. Y cuando por las fechas en las que nos encontrábamos ya parecía que ésta se pospondría a setiembre u octubre, entonces y como un tsunami el lunes 6 de agosto en llamada personal del Dr. Valverde, se me cita para ingresar al día siguiente, para operar el miércoles y a la vista de la evolución y los resultados de las pruebas, darme el alta hospitalaria ese mismo viernes 10 de agosto.

Gracias a todos los profesionales de la Sanidad Pública por su dedicación y por suplir con su entusiasmo e implicación aquello que la crisis, la falta de presupuesto y a veces la falta de voluntad Política ha tratado de arrebatarnos.