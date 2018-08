Lo que no se dice

Ribó desautoriza el nuevo PAI del Grao y el PSPV advierte de que es inaplazable: Como siempre los políticos no se ponen de acuerdo , ya que siempre paralizan las cosas con excusas de que ellos no tienen la culpa. El alcalde ha tenido tiempo para poner sus condiciones del proyecto cuando se estaba elaborando, es decir mucho antes de que saliese a información publica, pero claro esto no les interesa, ya que lo importante para ellos, es salir en los medios. Ellos saben perfectamente que tanto el soterramiento, como el cauce, pertenecen a organismo diferentes, y a los proyectistas se lo tienen que dar resuelto, ya que ellos no tienen facultades para decidir, caso parecido al Parque Central, que lleva años sin comenzar, probablemente el mal de fondo esta en que los terrenos no los tiene en propiedad de los amiguetes de los que mandan ahora, sino los que estaban mandando cuando se proyecto el circuito de F-1 pudiendo acabar como la ciudad del transporte, «en nada», o como las viviendas de la Torre, totalmente paralizadas.