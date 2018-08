Me dejó también muy impresionado el derrumbe del puente Morandi, de la autopista de Génova y sus víctimas. Pero me ha parecido inaudito,que lo que en principio parece un homicidio negligente, culposo e imprudente- no demostrándose sabotaje alguno desde el exterior- la concesionaria de la autopista desafiante amenaza encima al Gobierno italiano de que si le retira la concesión le deberá indemnizar con millones de euros. Y a su vez lo que me parece extraño es que el Gobierno italiano diga no importarle pagarle a la concesionaria lo que le pida por rescatar la concesión. Aunque parece ser han dispuesto de quinientos millones de euros para indemnizar los daños causados a las víctimas. Pero en mi opinión,me parece anómala esta situación ante tantos muertos aplastados con sus coches y camiones,ademas de hacer que se marchen todos los habitantes de las casas existentes bajo la autopista por peligro de nuevos derrumbes.

Y aunque todo el mundo es inocente mientras no de demuestre lo contrario, creo que como medida precautoria, tanto el presidente de la concesionaria como los ejecutivos principales responsables, deberían ser encarcelados hasta que el juez dictamine sentencia ante las denuncias presentadas por tan importante deceso,por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas y a su vez embargar todas las cuentas de la sociedad por posible responsabilidad penal, además de quitarle la concesión sin indemnización alguna.