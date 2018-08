El incendio de llutxent

Todos los años durante el verano, asistimos al mismo espectáculo: el incendio de nuestros bosques, esta vez le ha tocado a la comunidad Valenciana, pero otras veces es cualquier provincia de España, no importa lo caprichosa que se la macabra lotería de todos los veranos.

Estamos ya hartos de que nuestros políticos no sepan solucionar el problema, o por lo menos intentarlo. Sr Sánchez, Sr Puig si ustedes no son capaces de solucionarlo apártense y pongan a alguien que lo haga posible, denle los medios necesarios, pero hagan algo. No me voy a extender aquí en las posibles soluciones, son caras, efectivamente, pero más caro nos salen las más de 3.000 hectáreas arrasadas en 7 municipios de la Vall d´Albaida y la Safor que ya no volverán a ser lo mismo, los chalets incendiados y los innumerables animales que habrán muerto.

Todos sabemos que las primeras horas son fundamentales para la extinción de un incendio y casi siempre fallamos por ahí.

Dinero para dietas de los señores diputados, alquiler de vivienda (teniendo vivienda propia) o pago de la autopista, todo ello sin ningún tipo de fiscalización ni control. Para todo ello sí que hay dinero, pero para elaborar un ambicioso plan antincendios parece que no.

Señores gobernantes, tómenselo en serio, si hace falta pongan incluso un ministerio, los hay que probablemente sean menos necesarios y ahí los tenemos, necesitamos saber que esto no va a volver a ocurrir o por lo menos que se ha hecho todo lo humanamente posible para que no se repita, hagan lo que sea necesario ¡pero hagan algo!