Carta al Gobierno

Sres. Del Gobierno, nos están ustedes robando a diestro y siniestro a miles de españoles que después de haber cumplido con todos los deberes con su nación, nos hacen pagar, con lo poco que cobramos de la pensión, la residencia en la que hemos tenido que entrar por enfermedad. Además, también nos hacen pagar cada mes 500 euros de gastos diarios que tenemos así como cuando tenemos que acudir al hospital para algún reconocimiento, pagar los taxis y a la persona que nos acompaña por el tiempo que emplea, cuando todo esto es obligación del Estado. De este modo, en unos dos años me dejarán en la ruina completa y en la calle como perro rabioso. Esta actuación no es simplemente un robo, es un acto de sinvergüenzas declarados. Ahora pueden meterme en la cárcel si desean, ya me da igual. Pero la boca me la hicieron para hablar, no para callar. Así que tengan en cuenta que lo que están haciendo no está nada bien y quien la hace, la paga, antes o después.