Algemesí, antes toros que escuela

Si la noticia es cierta, después no nos quejemos que nuestros jóvenes cada vez tienen menos valores. Parece ser que el Consejo Escolar Municipal de Algemesi a propuesto a la Conselleria de Educacio?n, Investigacio?n, Cultura y Deporte la modificación del Calendario aprobado por resolución de 30 de mayo de 2018 con la finalidad de facilitar a los jóvenes en edad escolar la asistencia a la semana taurina de Algemesi. El mensaje que estamos trasmitiendo es que es mas importante la asistencia y participación en festejos locales que la formación académica y escolar. Cuando otros se encuentra inmersos en el comienzo del curso escolar con nuevos libros, material escolar y posiblemente nuevos compañeros y docentes, aquí estamos inmersos en otras cosas. Estamos en nueve días taurinos, mas preocupados por las meriendas, camisetas y peñas que por los nuevos libros.

Nada tengo contra los festejos taurinos, ni contra las corridas de toros. Cada cual que se lo pague si puede y le apetece, allá cada cual. Pero de alguna forma me indigna que se utilice dinero, recursos municipales, espacios públicos para uso privativo para diversión de unos cuantos. Pero retomando el tema principal, cuando quienes tienen que velar por la educación y formación de nuestros jóvenes esta mas preocupados por facilitar la asistencia a nueve días de fiesta, después de cuatro días mas de fiesta de la Mare de Deu de la Salut, están trasmitiendo «mas fiesta y menos esfuerzo» así no vamos a ninguna parte, o a la que vamos no es la adecuada. Primero la Escuela, la Educación y la disciplina académica. Tomar hábitos de levantarse descansados, asistir a las clases, formarse, adquirir cocimientos y respeto. Después el ocio y la diversión, y si todo no cabe, no invertir los valores. Solo espero que el Director General de Centros y Personal Docente ponga un poco de orden y no permita esas actuaciones. Primero, la escuela y después la fiesta.