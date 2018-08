Neocolonialismo actual

He leído que el Gobierno de Uxue Barkos quiere imponer el euskera en Navarra en la enseñanza y en la Administración, entre otros dislates como el de poner la Ikurriña ondeando en los ayuntamientos navarros. Una reciente y gran manifestación de los navarros diciendo bien claro que Navarra no es Euskadi. Dice Uxue Barkos, una excusa peregrina, que quiere imponer el vascuence para que los vascos que allí viven tenga su lengua.Eso es como querer poner en Castro Urdiales en Cantabria la lengua vasca porque la ciudad citada está cerca de Bilbao y allí veranean y viven muchos vascos. Fue en la década de los años 60 cuando visité Navarra en varias ocasiones, unas con mi padre otras con los demás familiares precisamente coincidiendo con las fiestas de San Fermín. Solo la bandera navarra ondeaba y no estaba el fantasma nacionalista vasco en tierras navarras.

Más tarde en 1992 realicé con mi esposa un viaje por toda Navarra. Ya me pareció entonces y extrañado, la gran cantidad de ikastolas vascas que existían en diversas ciudades, con la anuencia y permisividad del Gobierno navarro,y empezamos a observar conatos de actitudes provascas, aunque eran pocos ciudadanos navarros los que las refrendaban. En Olite estuvimos en una conferencia interesante sobre su Castillo y en conversaciones con navarros, alguno nos dijo que se consideraba vasco,diciéndonos que el tenor Gayarre decía en sus canciónes «Soy del Roncal y vasco-navarro soy». No es nueva la colonización que a la zapa han hecho y están haciendo y hacen en Navarra ciertos nacionalistas vascos y si los navarros no lo remedian se encontrarán en una gran fosa vasc ,de la que no podrán salir. A semejanza de lo expuesto es la idea colonizadora de políticos catalanes de la Comunidad Autónoma Valenciana, para introducirla en su utópica entelequia de los llamados Países Catalanes.