Miembros del órgano instructor

Hoy la prensa nos hace creer que la Familia Franco tiene 15 días para posicionarse sobre procedimiento R.D. 10/2018. Hojeando el BOE me surge duda sobre la figura del ´órgano instructor´. Como lego en derecho administrativo me surgen dudas sobre quien nombrara a los miembros de dicho órgano, quienes son competentes para formar parte del mismo, cuantos miembros son necesarios,que retribución percibirán, cuando quedará constituido dicho órgano. Se supone que servirán a los intereses de quien los nombre. Espero no tarden 40 años en que quede constituido. Tan solo bastaría hasta las próximas elecciones.