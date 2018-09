Soy una persona minusválida de 76 años y voy con muletas. He sido atropellado varias veces en la acera por las bicicletas, y ahora van los patinetes eléctricos y por lo que veo en su periódico están de acuerdo con ellos y además les hacen propaganda como en el periódico de hoy 30 de agosto. Espero que aprendan de una vez que las aceras son para las personas y no estoy de acuerdo con el Sr. Ribó, al que parece que le encanta que vayan por donde quieran aunque hagan todo el mal que puedan a las personas. Espero que no les ocurra alguna desgracia€ así comprendería el mal que hace su periódico poniéndose de parte del alcalde, Sr. Ribó.