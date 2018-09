Sufrimiento del siglo XXI

Cada vez importa más el parecer que ser. Existe en un colectivo de personas una excesiva preocupación por su físico. Se buscan clínicas de operar la excesiva gordura, la nariz que creen tener no del todo recta, la cara que les parece no del todo agradable etc. Las personas se sienten aisladas y evitan ser vistas buscando si pueden soluciones quirúrgicas, a veces de graves resultados y consecuencias. La ciencia médica le ha llamado a ese trastorno dismorfofobia y relacionan esta patología con otras como la anorexia y la bulimia. La depresión forma parte de estas personas, que necesitan ayuda de parientes y amigos y se les debe convencer que tal y como aparecen ante nosotros son iguales a los demás y en nada tienen que avergonzarse siendo aplicable entonces la educación para la salud. Francisco Javier Sotés. València.