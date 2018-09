Carta abierta a Jorge Javier

Ahora que probablemente va a comenzar una nueva temporada en «Sálvame» quiero hacer una sugerencia a su inspirador. Tal vez sería una buena idea dar unos meses de vacaciones (pagadas naturalmente) a sus colaboradores habituales y pensar en otros nuevos que encontrarían allí el escenario ideal para la tarea que están realizando actualmente.

Me refiero a contar con los señores Torra, Torrent, Rufián, Casado, Rivera, Sánchez, Iglesias? tal vez podría intervenir por videoconferencia Puigdemont. Todas las tardes, incluso se podrían ampliar horario hasta la madrugada, tendrían la oportunidad de seguir interviniendo y, entre bocadillo y entremés, realizando el mismo papel que están haciendo desde hace meses. Y, a lo mejor, podrían encargarse otras personas, quizás funcionarios eficientes de gestionar todos los asuntos que ellos están desatendiendo y que necesitamos que se solucionen.

Habría otras ventajas añadidas y no sería la menor de ellas que así nos ahorraríamos todas las noticias que nos amargan los telediarios con sus ocurrencias y actuaciones que no nos interesan. Quedaría como un entretenimiento más o menos divertido para las personas que les interese. Si lo consiguieses, no dudes Jorge Javier, que quedaría eterna memoria de tu éxito y el agradecimiento eterno de un gran sector de la ciudadanía. Juan Manuel Carreño Pérez. València