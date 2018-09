¿Qué justicia hay en esta nación?

Estoy trabajando desde los 14 años. Me jubilé a los 65. Toda mi vida he estado trabajando por mi país. Cuando caí enfermo tuve que ingresar en una residencia y en lugar de cubrir los gastos el estado porque yo he estado cumpliendo con mi deber toda mi vida, me lo tengo que pagar yo, como los miles y miles que hay en toda España. De mi pensión mensual de 1127 euros no me queda nada. Se lo queda todo esta residencia, por lo que me dejan en la ruina más absoluta. Además tengo que pagar también 500 euros todos los meses, que no sé de dónde sacarlos. Y, de propina, esos pequeños gastos diarios que tengo. Por si todo ello no fuera suficiente, si se presenta el caso de que tenga que ir por cualquier causa al hospital, tengo que pagar taxi y el sueldo a la persona acompañante. Díganme qué respeto y qué agradecimiento tengo que tener a este país al que se lo he dado todo y que me arruina y me deja tirado en la calle cual perro rabioso. Gracias sin embargo por haber nacido español, que lo tengan bien presente las «nuevas generaciones». Enrique San Valero València.