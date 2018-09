Rienda suelta al juego

Veo la tele el domingo por la noche y me encuentro con unos anuncios que me sublevan; instan al juego en internet. Y de repente me acuerdo de aquellos anuncios que en su tiempo instaban a fumar bajo el aunspicio del «genuino sabor americano». Aquellos, los publicistas y los viciosos pagaron ya bien por ello y, evidentemente como todo es cuestíón de pérdidas y ganancias, resultó más rentable que dejáramos de fumar. Pero, ¿y el juego ? Vicio más arcaico aún que el tabaco, dilapidador de grandes fortunas, sí, pero... Reivindico el derecho de una población a no tener que recibir mensajes publicitarios de aquello que atenta contra todo lo que supone una persona en equilibrio. Eva Sánchez Fernández-Bernal. València.