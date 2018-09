Soraya, una pérdida para la política

Por más que no sea santo de mi devoción, ni el Partido Popular la formación política que, desde mi punto de vista, la que pueda aportar progreso a España y sí todo lo contrario como bien así lo ha demostrado (apoyo a los sangrientos intereses en la guerra de Irak y el elevado endeudamiento más los miserables recortes y otros robos al pueblo, al contribuyente, tales como el rescate a la banca, autopistas, etcétera; Soraya Sáenz de Santamaría es una pérdida, ya no para su partido, sino para la política española pues es un considerable valor que ésta pierde. Y ello tras un error del propio partido al no saber valorar qué podría pasar. La equivocación es de tal magnitud que la formación política, calificada como organización criminal por instancias judiciales/policiales, puede pasar a un plano de mediocridad teniendo al nene Casado con el timón en sus débiles cualidades.