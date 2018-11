¿Qué coche comprar?

Revolución en el sector del automóvil sí, pero con orden. Aunque dicen que ya estábamos avisados de las exigentes normativas para reducir las emisiones, solo algunas marcas apostaron por los motores alternativos, como los híbridos-eléctricos que especialmente los taxistas han sabido utilizar.

Pido orden porque no hay quien se aclare. Parece que ni los concesionarios saben por dónde tirar. Tienen muchos motores diésel que no saben si venderán. Y sobre todo, no saben qué fabricar. Con las consecuencias para el consumo y el empleo que esto tiene.

Pido orden porque aunque las normas están para cumplirlas, es difícil si se piden imposibles. Pretender cambiar todo el parque móvil de España de un plumazo es una utopía. Y más cuando aún no sabemos qué motor comprar, pues no estamos preparados para abastecerlos de electricidad o gas, y los precios no son asequibles.

No deberíamos pagar todos por la contaminación de algunos vehículos en mal estado. Está demostrado que los gasolina y los diésel modernos y bien mantenidos no contaminan como para retirarlos. Además de la ITV, ya hay quien ha tirado de ingenio para inventar detectores de contaminación individual en carretera, para realizar controles, como los radares de velocidad.