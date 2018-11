Gracias a mis jefes

Gracias a todos aquellos jefes que me han enseñado el significado de palabras tales como injusticia, impaciencia y desigualdad, que se valorará mas las amistades que el trabajo duro y que el esfuerzo era un termino que carecía de sentido. De verdad, os lo agradezco, porque sin el trabajo de todos vosotros yo hoy no estaría donde estoy, no habría encontrado un trabajo que me gusta y que disfruto, donde me aceptan, toleran y se preocupan, en el que los errores no se ven como algo negativo, si no un trampolín hacia la perfección, donde los superiores buscan la excelencia y no lo aceptable. Gracias antiguos jefes por ser como habéis sido, sin vosotros no podría apreciar lo que tengo ahora.