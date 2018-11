El mes de los difuntos

Estamos en pleno otoño. El invierno casi a las puertas. Los días, nublados y teñidos de gris. Las noches, cada vez más largas y oscuras. Las hojas caen. Y, si nos paramos a pensar, nos resulta lógico que la tradición cristiana recuerde en estos días de noviembre a nuestros antepasados, a los seres queridos. No es, sin embargo, un periodo de lloros y tristezas, de llantos y lamentaciones, sino de alegría. Porque aquellas personas a las que hemos amado, siempre están con nosotros, aunque no las veamos. Entre tanto ajetreo diario –redes sociales, televisión, trabajo– y tantas preocupaciones cotidianas –ir a este lugar, terminar aquella gestión– quizá este mes sea un buen momento para detenerse y reflexionar: ¿cuánto me acuerdo yo de aquella persona que tanto me amó? Y, valga el atrevimiento, ¿cuánto amo a la persona a la que tengo a mi lado? Feliz mes de los difuntos (sí, ¡feliz!). Y, si se me permite, ¡feliz mes de los vivos, también!