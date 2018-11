Sobre la crítica al 'white album'

La crítica de Nicolás Pastoriza respecto a White Album de los Beatles, no sólo me extraña, sino que me avergüenza. Presuntamente el autor es músico, habla de las grandes aportaciones a la música popular (sic) de otros discos de gran enjundia como el Sgt. Peppers, Revolver y Roubber soul, en orden descendente. En fin... lo único que quiero trasmitirle es esto: igual que El séptimo sello es un obra inigualable, tal como El manantial de la doncella, resulta grosera la comparación que hace entre dichos discos.

Es la primera vez que leo una crítica tan arrogante ni del blanco ni de otro disco de los Beatles (aunque considero algunos morralla, no el blanco). En fin, seguiré su carrera musical, pese a que ya Cervantes sentó las bases de la crítica artística en cualquier sentido. Quizá no lo ha entendido. Un saludo y buena suerte con su blanco.