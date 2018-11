Desidia en el Carraixet

Es verdaderamente vergonzoso el estado de desidia en que se encuentra el cauce del barranco de Carraixet a su paso por Bétera. Es literamente una selva virgen. Hablé con un policia y me dijo que los miembros del gobierno municipal ecologista no permiten que se corte ni una rama, este barranco generalmente viene vacío de agua, pero ¿qué pasará el día que presente sus escrituras? ¿El daño que se producirá, lo pagaran esta plaga de descerebrados, o lo tendrá que pagar como siempre el inocente ciudadano? Que las leyes permitan que políticos irresponsables pongan en riesgo a la población y que queden impunes no es de ser democrático, por muy democraticamente que hayan sido elegidos.