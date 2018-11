Treballar, persistir, esperar€

Aquest any es compleixen 100 anys de la declaració valencianista de 1918, fruit del treball de les dècades anteriors de redescobriment i reafirmació de la nostra existència com a poble, després de 200 anys de negació amb l'abolició dels nostres Furs, una fita molt important per al valencianisme tant d'esquerres com de dretes. Aquest treball es fonamenta amb la següent afirmació: «La personalitat valenciana existeix. Heus ací la nostra primera afirmació». Si el poble valencià no existeix com a subjecte polític poc més tenim a debatre sobre quin futur col·lectiu volem. Hui aquesta declaració ja compta amb una actualització que ja es feia molt necessària, una adaptació als nous temps.

També és compleixen 85 anys de la I Colònia Escolar Valencianista a Albocàsser el 1933, la primera íntegrament en valencià al País Valencià. «Aquella colònia fou el preludi per a la implantació de l'escolarització en valencià», assevera el mestre i valencianista Ferran Zurriaga.

A dia de hui, tants anys després, segueixen sent actualitat política les campanyes polítiques de negació cap a l'existència del nostre poble i del model d'escola de totes i tots que tants esforços ha costat per tenir. Per aquest motiu veiem necessari aquesta reflexió.

Un país sense política pròpia no existeix, i per fer-ho possible són necessaris partits valencians propis. Durant aquests cent anys, som molts els qui hem treballat poble a poble per construir un espai polític valencià que defense els nostres interessos, i per fi hem aconseguit tenir aquest espai amb Compromís, però el camí no acaba ací, ni serà fàcil. A maig tenim eleccions locals, al País Valencià i a Europa i és el moment de consolidar aquest espai polític propi per a les generacions futures. En les vostres mans ho deixem.