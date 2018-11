Vaya,ya han aparecido dos nuevos salvapatrias. También tenemos una salvadora. Dolors (? De Panxa?) Montserrat. No es por alabarlos pero confiaría más en Idi Amín. De salvadores patrios estamos bien servidos. Tejero, que por su hazaña consiguió unas vacaciones pagadas, con piscina y frontón en Figueres, un retiro que jamás habría conseguido con su paga de teniente coronel. Otro salvador, Aznar, con su actuación de florero, nos metió en una guerra con las lamentables consecuencias que, por sabido y por respeto a las víctimas, que fuimos casi todos los españoles, no hay que mencionar; como penitencia, poder, dinero, conferencias en Georgetown y dirección de FAES, que no se qué es.

Pero el número uno fue cuando «gobernaba en España un fresco general procedente del Norte», según parte metereológico de La Codorniz. Salvando, salvando, dividió España en dos y así continúa. Consiguió un patrimonio que lo define como un gran administrador. Sobre otras cuestiones, corramos un tupido velo. Así que a los salvadores actuales les digo que no me salven, que no se preocupen. Mi preocupación se desvanecerá si dejan de preocuparse por mi.