A Don Pedro Sánchez

Todo señor diputado será siempre respetado/Valiente y decidido, defenderá las ideas de su partido/Y si al final no ha convencido, que no se sienta arrepentido ni se cambie de partido/ Las cosas se defienden con sentido de la razón aunque sea terco y cabezón, si está en el gobierno como si está en la oposición/ porque se hacen cosas feas y vienen broncas y peleas porque son contrarias las ideas/ que no se oiga un disparate cuando se disputa en un debate, puede desatar ira si es verdad como si es mentira/no tires la toalla déjala para la playa, sin luchar ningún ideal se hace realidad/Has alcanzado la fama y España te aclama como si fueses Obama.