Uns diners ben emprats

La notícia que les Societats Musicals fan història amb 13 Guinness i el va aconseguir de mobilitzar a més de 23.000 músics i més de 430 societats musicals, sent una fita sense precedents a la Comunitat que ha posat de manifest que es tracta del moviment associatiu més important d'Espanya.

La grandesa de tot açò fa una gran connexió de famílies i l'educació que reben els xics ja xiques, fan que siguen persones mes responsable en altres estudis i súper educats en la seua convivència amb els altres igual que passa amb les persones que es dediquen el seu temps en els cors, per tot açò el Govern Valencià pot estar orgullós dels diners emprats en ajudes a aquestes organitzacions i per descomptat amb el gran mèrit que tenen els que les dirigeixen.