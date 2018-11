inaudito: las femen absueltas

Acabo de enterarme de la sentencia que absuelve del delito de odio y contra los sentimientos religiosos a las Femen que asaltaron la Catedral de la Almudena y, semidesnudas, se encadenaron a la cruz del altar mayor. Me siento humillado y herido en lo más hondo de mis sentimientos religiosos. No entiendo a la justicia española que, con sus sentencias, poco a poco nos va arrinconando a los que tenemos fe en Dios, nos desprotege frente a todo tipo de injurias y justifica (¿Cabe mayor injusticia?) hasta profanaciones de nuestros templos en aras (en este casi sí) al derecho a defender las ideas de quienes nos vilipendian. (¡Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen!) Ángel Marín Aparicio. València.