El tren y los zapatos en el asiento de enfrente

Todos los días voy en tren camino de mi trabajo y todos los días me encuentro a jóvenes o personas de mediana edad con los pies, las plantas de sus zapatos, apoyados en el asiento de enfrente. Es un asunto, primero de no estar educados concretamente en el asunto y posteriormente, además, tener mi pocos conceptos de higiene media. Y mi pregunta es ¿qué hago?, ¿callarme y comerme toda mi impotencia?, ¿abrir la boca y meterme en una pequeña solución o en un gran problema?. Como lo solucionamos ¿poniendo carteles en rojo de un metro por un metro a la entrada del vagón?, ¿la advertencia del revisor efectiva solo durante algunos segundos?. No tiene solución inmediata alguna , es una merma y rémora propia de la sociedad actual. A largo plazo si que la tiene, ¿donde?, donde todos sabemos y donde tan poco se busca por su efectividad a larga distancia...la educación...los políticos quieren cifras mensuales, quieren subidas de empleo y bajas del paro, un aumento moderado del IPC y temas totalmente justificables, pero, ignorantes, no son más que parches en un camino. Sin educación no hay futuro, solo camino entre piedras y circular.