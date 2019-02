València olvida a sus poetas

Dentro de un mes, el 21 de marzo, hará cien años que vio la luz en esta ciudad el poeta Vicente Gaos. No he tenido noticia de celebración alguna, ni proyecto, ni recuerdo de tal efemérides. Aparte de su valiosa producción poética, tiene el mérito de verter al castellano abundantes poemas en italiano, francés , ruso, inglés y alemán –de Dante, Rimbaud, Péguy, Pasternak, Shakespeare, Shelley, Hulme, Ezra Pound, T.S. Eliot, Rilke- con fidelidad como filólogo y recreación como vate; y sin olvidar sus dos poéticas, textos de crítica y ensayo y, sobre todo, la edición comentada del Quijote en varios volúmenes a la que dedicó años de vida y se publicó póstuma. ¿No son suficientes méritos para relegarlo así al olvido? Ya sentenció en Poesía y técnica poética: «El hombre es antes –y después- que un animal social, un animal solitario». ¿Lo confirmamos ahora. Sobre ideología siempre se mostró prudente. Eran otros tiempos. Mi investigación sobre la obra me llevó a relacionarme frecuentemente con él. En una ocasión, permitió que leyera su respuesta al requerimiento de una revista mozambiqueña: «El Creador hizo al hombre libre»€»Toda dictadura es sustancialmente mala y orgullosa, hasta tal punto que pretende enmendar la plana al mismo Dios»€»El mal de las dictaduras es el peor de todos los otros males» (25 mayo del 74). Según propia confesión, su ideario político sería: liberal y tolerante, enemigo de todas las dictaduras y, al mismo tiempo, tradicionalista en el buen sentido. Eso explica el propio éxodo a Estados Unidos como profesor universitario de Literatura, de 1948 a 1956. Al regreso vivió más retirado, trabajando como catedrático de Instituto. Sueño con la fantasía que, como el Duque de Rivas en El aniversario, todavía con el eco de los castillos falleros, el gran catedrático de Salamanca, tan semejante a él en indagación de la verdad y la trascendencia, o el mutilado en Lepanto, convoque a los trovadores de su antología. El de Hita, o el de Villasandino se adelantarán a dedicarle un brindis. Y aquí ¿nadie se acercará a la calle que lleva su nombre para depositarle una flor?